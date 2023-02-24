Решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщили 24 февраля в Министерстве обороны.

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"Министр обороны Писториус решил передать Украине дополнительные Leopard2 A6 со склада Бундесвера. Это увеличивает количество поставленных танков от Германии с 14 до 18. Вместе с Португалией и Швецией Германия передаст Украине батальон танков", – рассказали в немецком Минобороны.

Танков будет больше весной

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что украинские защитники учатся руководить немецкой бронетехникой. По ее словам, в апреле Украина может получить большое количество танков Leopard.

Мы видим фото с полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна (предоставить танки – 24 Канал). Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно серьезное количество, – сказала Фельдгаузен.

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