Рішення ухвалив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це 24 лютого повідомили в Міністерстві оборони.
До теми Перші польські Leopard – вже в Україні: скільки танків передасть Варшава найближчим часом
"Міністр оборони Пісторіус вирішив передати Україні додаткові Leopard2 A6 зі складу Бундесверу. Це збільшує кількість поставлених танків від Німеччини з 14 до 18. Разом з Португалією та Швецією Німеччина передасть Україні батальйон танків", – розповіли у німецькому Міноборони.
Танків буде більше весною
Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що наразі українські захисники вчаться керувати німецькою бронетехнікою. За її словами, у квітні Україна може отримати чималу кількість танків Leopard.
Ми бачимо фото з полігону в Німеччині. І ще, я думаю, Іспанія теж згодна (надати танки – 24 Канал). Вони повідомили, що їхні танки будуть наприкінці березня. Мені здається, що у квітні буде вже досить така серйозна кількість, – сказала Фельдгаузен.
Військова допомога для України: останні новини
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