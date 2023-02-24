Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 24 лютого підтвердив, що його країна надішле Україні танки Leopard 2 і дві різні системи протиповітряної оборони. Про це він написав у своєму твітері.

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Військова допомога від Швеції

Швеція приєднується до так званої "леопардової сім'ї" на підтримку України через передання шведських танків Leopard 2. Сьогоднішній військовий пакет також включає додаткові компоненти ППО. Ми й надалі допомагатимемо Україні перемогти у війні,

– написав прем'єр Швеції.

За даними Reuters, йдеться про постачання близько 10 танків. Відомо, що Швеція поставить Україні системи протиповітряної оборони Hawk та IRIS-T.

Зауважимо, що Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії рік тому. Остання частина допомоги включає броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.

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