Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 24 февраля подтвердил, что его страна пришлет Украине танки Leopard 2 и две разные системы противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем твиттере.

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Военная помощь от Швеции

Швеция присоединяется к так называемой "леопардовой семье" в поддержку Украины посредством передачи шведских танков Leopard 2. Сегодняшний военный пакет также включает дополнительные компоненты ПВО. Мы и дальше будем помогать Украине победить в войне,

– написал премьер Швеции.

По данным Reuters, речь идет о поставках около 10 танков. Известно, что Швеция поставит Украине системы противовоздушной обороны Hawk и IRIS-T.

Следует отметить, что Швеция предоставила несколько пакетов военной и гражданской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России год назад. Последняя часть помощи включает в себя бронированные боевые машины пехоты и передовую артиллерийскую систему Archer.

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