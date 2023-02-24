Про це він повідомив під час пресконференції 24 лютого. Про це передає 24 Канал.

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Яку зброю надасть Британія

Далекобійна зброя – це захист цивільного населення. Ми працюємо над тим, щоб люди зрозуміли, що Росія поставила спеціально так свою зброю, щоб вбивати наших людей,

– сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що це допоможе бити по зброї, яку Росія встановила на окупованій частині української території.

Президент повідомив, що Україна вже домовилась із Великою Британією про далекобійну зброю, тільки інший вид. "Ми захищаємо громадянське населення", – додав глава держави.

Також Зеленський закликає західні країни надати більш далекобійну зброю Україні, щоб захищати цивільне населення.

Зверніть увагу! 24 Канал зібрав головні тези з пресконференції Зеленського 24 лютого – переходьте за посиланням.

У США "імпульс зміщується" у бік надання Україні ATACMS

Імпульс у Вашингтоні зміщується у бік відправлення Україні ракет ATACMS та винищувачів F-16. Про це заявив голова міжнародного комітету Палати представників США Майкл Маккол.

Він повідомив про це під час візиту до Києва. Однак він стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена, як і раніше, розходяться в думках щодо того, яку зброю і як швидко відправити Україні, якій потрібні ракети ATACMS та F-16.

Довідково. ATACMS (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Наразі Україна не має ракет такої дальності. Найбільший доступний ЗСУ радіус дії – 70 – 80 кілометрів.