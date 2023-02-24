Так, у Великій Британії вирішили заохотити ті держави, які готові надати Україні радянські літаки. Їм обіцяють передати винищувачі на заміну.

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Україна швидше отримає літаки

Відповідну ініціативу озвучив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, це дозволить швидше забезпечити Україну необхідними повітряними суднами. Тож він звернувся до країн Європи, які на своєму балансі мають винищувачі радянського зразка – МіГ29 або Су-24.

Якщо вони захочуть пожертвувати їх, ми можемо використати наші винищувачі, щоб забезпечити їхню безпеку,

– підкреслив він.

США можуть надати Україні винищувачі

За наявною інформацією, Україна може отримати винищувачі п'ятого покоління від США. Про це під час інтерв'ю заявила заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона наголосила, що важливо зробити Україну обороноздатною після перемоги у війні. Це дозволить мінімізувати ризики того, що Росія наважиться наступати знову.

Але слід розуміти, що винищувачі п'ятого покоління ми отримаємо у майбутньому. Мовиться про довгострокову співпрацю та посилення нашого війська.

Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українську армію майбутнього,

– підкреслила Нуланд.

Водночас, за словами Нуланд, для стримування Росії та унеможливлення її нападу у майбутньому необхідні:

складна та стійка система ППО;

оборона кордонів;

кращі радари та завчасне попередження.

Тож винищувачі п'ятого покоління у цьому випадку можуть стати одним з елементів захисту та додаткового стримування ворога.

Напередодні радник глави ОП Михайло Подоляк назвав 5 речей, які необхідні Україні для перемоги у війні. Мовиться про багато снарядів важких калібрів, далекобійні ракети, безпілотники, бронетехніку та авіацію.