Об этом он сообщил во время пресс-конференции 24 февраля. Об этом передает 24 Канал.

Британия готова передать свои истребители странам, которые отправят Украине советские – Воллес

Какое оружие предоставит Великобритания

Дальнобойное орудие – это защита гражданского населения. Мы работаем над тем, чтобы люди поняли, что Россия поставила специально так свое оружие, чтобы убивать наших людей.

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что это поможет избить по оружию, которое Россия установила на оккупированной части украинской территории.

Президент сообщил, что Украина уже договорилась с Великобританией о дальнобойном оружии, только второй вид. "Мы защищаем гражданское население", – добавил глава государства.

Также Зеленский призывает западные страны предоставить более дальнобойное оружие Украине, чтобы защищать гражданское население.

Обратите внимание! 24 Канал собрал главные тезисы по пресс-конференции Зеленского 24 февраля – переходите по ссылке.

В США "импульс смещается" в сторону предоставления Украине ATACMS

Импульс в Вашингтоне смещается в направлении отправки Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом заявил глава международного комитета Палаты представителей США Майкл Маккол.

Он сообщил об этом во время визита в Киев. Однако он утверждает, что в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях о том, какое оружие и как быстро отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.

Справочно. ATACMS (Army Tactical Missile System) – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, производимый компанией Lockheed Martin. Армейский тактический ракетный комплекс в зависимости от модификации поражает цели на расстоянии от 165 до 300 км. В настоящее время у Украины нет ракет такой дальности. Наибольший доступный ВСУ радиус действия – 70 – 80 километров.