Об этом он сообщил во время пресс-конференции 24 февраля. Об этом передает 24 Канал.
Британия готова передать свои истребители странам, которые отправят Украине советские – Воллес
Какое оружие предоставит Великобритания
Дальнобойное орудие – это защита гражданского населения. Мы работаем над тем, чтобы люди поняли, что Россия поставила специально так свое оружие, чтобы убивать наших людей.
– сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что это поможет избить по оружию, которое Россия установила на оккупированной части украинской территории.
Президент сообщил, что Украина уже договорилась с Великобританией о дальнобойном оружии, только второй вид. "Мы защищаем гражданское население", – добавил глава государства.
Также Зеленский призывает западные страны предоставить более дальнобойное оружие Украине, чтобы защищать гражданское население.
В США "импульс смещается" в сторону предоставления Украине ATACMS
Импульс в Вашингтоне смещается в направлении отправки Украине ракет ATACMS и истребителей F-16. Об этом заявил глава международного комитета Палаты представителей США Майкл Маккол.
Он сообщил об этом во время визита в Киев. Однако он утверждает, что в администрации президента США Джо Байдена по-прежнему расходятся во мнениях о том, какое оружие и как быстро отправить Украине, которой нужны ракеты ATACMS и F-16.