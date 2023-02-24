Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью отметила, что большинство танков наша страна получит в конце марта. Поэтому в апреле у нас будет серьезное количество этой техники.

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Количество танков вырастет

Анка Фельдгузен отметила, что сейчас украинские военные осваивают германские танки. Партнеры заявляют о готовности предоставить нашему государству эту технику, так что уже в апреле у нас может быть немало этих танков.

Ваши военные сейчас учатся на них (танках – 24 Канал). Мы видим картинки из полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна (предоставить танки – 24 Канал). Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно такое серьезное количество,

– подчеркнула Фельдгаузен.

Комментируя сложность принятия решения относительно танков, о котором в конце января шли дискуссии, госпожа отметила, что самой первой проблемой было то, что ни одна страна в Европе не имеет столько танков, чтобы самостоятельно помочь Украине получить необходимое количество этой техники, поэтому важно было создать коалицию. Также Фельдгаузен убеждена, что количество танков, которые партнеры предоставят Украине, будет больше, чем то, о котором говорят сейчас.

Кто предоставит Украине танки

После решения Берлина 25 января предоставить Украине танки Leopard 2, ряд стран заявили о готовности также предоставить эту технику Украине, поэтому, по меньшей мере, наше государство получит:

14 Leopard 2 и по меньшей мере 80 Leopard 1 от Германии;

14 Leopard 2 от Польши;

8 танков от Норвегии;

6 танков от Испании, но Мадрид хочет увеличить это количество до 10;

4 танка от Канады;

3 танка от Испании.

Свои танки также предоставят США, Франция и Великобритания. Больше о том, кто предоставит Украине танки читайте в нашем материале.