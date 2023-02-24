Станом на 24 лютого 2023 року відомо, що Німеччина передасть Україні аж 18 танків Leopard та, окрім того, ми отримаємо чимало одиниць цієї військової техніки від інших партнерів. Вочевидь, глава Міністерства оборони Олексій Резніков вирішив даремно часу не гаяти та детально вивчити дороги, якими може курсувати цей танк.

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"Як дібратись до Москви"

Власне, на одному з роликів, що активно поширюється мережею, можна побачити Резнікова, який вилазить з Leopard. Польською мовою він ставить питання, яке, ймовірно, хвилює усіх українців від початку агресії Росії.

Перепрошую, а де тут дорога на Москву,

– жартома запитує він.

Зауважимо, що перед тим голос за кадром його запитав, які в нього перші враження від перебування в танку Leopard. Очевидно, до того пан Резніков ще не мав змоги випробувати цю техніку.

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Танки Leopard скоро будуть в Україні: останні новини

Слід згадати, що партнери довго вагались стосовно надання нам цих бойових танків. Однак все-таки ухвалили відповідне рішення на початку січня 2023 року. Опісля розпочались навчання українських військових, під час яких вони мали б освоїти керування цією технікою. Окрім того:

у п'ятницю, 24 лютого, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо констатував, що його держава надасть Збройним Силам ще 4 танки Leopard, – символічно, що про це рішення він повідомив на роковини від початку великої війни;

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що перші 4 польські танки Leopard вже доправлені в нашу державу, а через деякий час ми отримаємо інші одиниці цієї техніки;

у виданні Spiegel припустили, що Швеція хоче надати Україні десятки танків – йдеться не лише про Leopard.



Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу