Мовиться про 62 одиниці. Про це розповів очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Україна може отримати 2 батальйони танків Leopard

Міністр оборони Німеччини абсолютно впевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6.

Так, таке можливо,

– зазначив Пісторіус, відповідаючи на питання щодо можливої передачі Україні 62 танків.

За його словами, загалом, зобов'язання щодо надання 300 танків для України можуть бути виконані.

"І тоді ми побачимо, як після цього зміниться хід війни", – заявив глава Міноборони Німеччини.

Водночас він скептично ставиться до наступних поставок німецьких танків, адже спочатку потрібно чекати на нові поставки від промисловості.

"Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг тренувати", – пояснив міністр.

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Танки Leopard скоро будуть в Україні: останні новини

Партнери України довго вагались щодо надання ЗСУ Leopard. Однак все-таки на початку січня 2023 року вони ухвалили відповідне рішення. Опісля розпочались навчання українських військових.

У п'ятницю, 24 лютого, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надасть ЗСУ ще 4 танки Leopard.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що перші 4 польські танки Leopard вже потрапили в Україну. Через деякий час Сили оборони отримають і інші танки.

Окрім цього, у виданні Spiegel припустили, що Швеція також хоче надати Україні десятки танків. Проте мовиться не лише про Leopard.



Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу