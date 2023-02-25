"Танки Leopard з Німеччини готують до відправки в Україну. Наші бійці навчаються управляти ними і невдовзі повернуться в Україну. Прибуде і техніка", – зазначив Віталій Кличко.

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Володимир Кличко випробував танк "Леопард"

Він також повідомив, що його брат Володимир на полігоні в Німеччині випробовував "котів", яких так чекають в Україні.

"Рік тому я б не подумав, що керуватиму таким "котиком". Рік війни в Україні. Рік страждань. Рік, як наша сила волі стала міцнішою, ніж будь-коли. Такою ж сильною, як цей танк. Дякуємо Німеччині! Дякуємо вільному світу за все, що ви робите для нас, українців. Слава Україні! Героям слава!", – каже у ролику Володимир Кличко.

Брати Клички показали танки Leopard в Німеччині: відео

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала перші 4 танки Leopard2A4 від Польщі та очікує на наступні поставки танків від західних партнерів найближчим часом.