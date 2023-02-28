Ганна Маляр зауважила, що російські загарбники мають мету вийти на кордони Донецької області. Відповідну заяву заступниця міністра оборони зробила в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Епіцентр бойових дій – це Бахмут. Ми це спостерігаємо вже декілька місяців. Ворог скерував туди свої ключові зусилля. Вони мають мету вийти на кордони Донецької області. Ситуація – складна,

– заявила Маляр.

Вона розповіла, що окупанти активізувалися з початку січня. У районі Бахмута збираються професійні та численні підрозділи Вагнера. Тривають запеклі бої. Ворог – сильний та переважає по чисельності. Однак втрати ворога –колосальні. Герої ЗСУ знищують до 80% підрозділів вагнерівців.

Втрати ворога зростають

Українські прикордонники у лютому знищили штурмову групу противника у районі Бахмута. наші герої завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів. Знищити ворога вдалося завдяки аеророзвідці.

Загалом станом на 28 лютого до Кобзона на концерт вирушили вже 149 240 загарбників.