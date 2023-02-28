Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, с начала русские разносили эти разговоры на рынках и во дворах многоэтажных домов. Потом они публично начали готовить бомбоубежища, но только для себя.

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Иван Федоров отметил, что россияне начали строительные работы в бомбоубежище бывшего райотдела СБУ, налоговой инспекции, аграрного университета и дворца культуры.

Но ведь мы четко понимаем, что эти бомбоубежища они готовят не для гражданского населения, а только для себя, потому что боятся наших защитников.

– подчеркнул Федоров.

Два дня назад они начали развешивать по городу объявления о том, что будто бы будут ракетные удары от ВСУ по гражданской инфраструктуре, чтобы наши жители не отходили далеко от бомбоубежищ", – вспомнил городской голова Мелитополя.

Он добавил, что оккупанты пытаются загнать наших жителей в панику. Ведь на самом деле никто не собирается вести себя так, как, например, россияне с Херсоном. Целый день они обстреливают гражданскую инфраструктуру и, таким образом, уничтожают наши города. Наше же желание – вернуться в Мелитополь, который не будет разрушен, а будет без россиян.

Фортификационные сооружения в Мелитополе

"К сожалению, россияне выбрали именно наш город, как такой логистический и административный свой центр. И сегодня строят из него крепость. Они сделали уже несколько эшелонов окопов с разных сторон, начиная со стороны Васильевки, Бердянска, и непосредственно самого Херсонского направления", – рассказал Иван Фёдоров.

Мэр Мелитополя сообщил, что русские начинают строить целые подземные города. К примеру, в поселке Новониколаевка они закапывают в землю морские контейнеры и строят целый город. Там они собираются прятаться или отстреливаться – непонятно.

Также можем сказать, что в Мелитополе есть какие-то военные базы, потому что весь временно оккупированный город – это сплошная русская военная база. Они прячутся в детских садах, школах, в профтехобразовательных учреждениях. Мы не можем даже сказать, что сегодня в каком-нибудь здании нет россиян,

– сообщил Федоров.

"Например, недавно они заняли очередной детский садик в Мелитополе – там сейчас сделан штаб именно ФСБшников. Также вокруг Мелитополя они устроили большое количество полигонов, где тренируют своих мобилизованных", – добавил городской голова.

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