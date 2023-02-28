Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, в чем же была подлинная причина того, что Кремль не ударил по Украине 24 февраля. Хотя много высокопоставленных должностных лиц и даже глава украинской разведки предупреждали о предполагаемой атаке.

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Почему Россия не атаковала Украину 24 февраля

Вопрос в том, что они могут себе позволить выпустить по Украине,

– заявил Юрий Игнат.

Спикер сообщил, что у врага в Черном море много кораблей-носителей крылатых ракет, суммарный залп которых – более 40 ракет. По словам спикера Воздушных сил:

ни разу такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей в Черном море;

пускали только 10 – 15 этих "Калибров";

большинство ракет летело с носителей воздушного базирования – с Ту-95.

"Поэтому изменение применения и ракет, и "Шахидов", по-видимому, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить на это время. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия", – добавил Юрий Игнат.

Сколько ракет и дронов использовала Россия с осени 2022 года

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что с момента начала ракетных атак России по инфраструктуре Украины Россия использовала:

ориентировочно 650 крылатых высокоточных ракет – это только сбитые ПВО;

650 иранских дронов.

По словам Юрия Игната, стоит добавить еще 20 – 25%, которые не сбила наша ПВО, и будет количество запущенных ракет по Украине. Кроме того, следует учесть еще атаку дронами в ночь на 27 февраля.

Несмотря на это, по словам спикера, результата противник не достиг. Однако у россиян много советских ракет С-300, которыми враг может бить по прифронтовым территориям Украины.

"Именно поэтому нужно делать все, чтобы уничтожать не сами ракеты в воздухе, а установки. Для этого нам нужно оружие", – подытожил Юрий Игнат.

Обратите внимание! Воздушные силы ВСУ заявили, что враг может снизить атаки по объектам энергетической инфраструктуры и перейти к атакам по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

Когда возможен следующий удар по Украине