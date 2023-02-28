В то же время, опасность остается реальной. Так, корабельная группировка врага в Черном море увеличилась с 4 до 13 единиц. Среди них – два подводных ракетоносителя, которые оснащены 8 ракетами типа "Калибр". Об этом 24 Канала сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга.
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Истощают нервную систему
Дело в том, напомнила спикер, что пуски с подводных ракетоносителей обнаружить сложнее для украинской ПВО. Следует помнить, что угроза никуда не делась. По словам Гуменюк, то, что враг пытался держать нас в напряжении, совершенно понятно. Мы находимся в условиях гибридной войны, и очень большую роль играют информационные вбросы и операции.
"Это и было применено, ведь у врага нет новой боевой тактики, которая привела бы к победам, что требует военно-политическое руководство России", – отметила спикер.
Следовательно, оккупанты выискивают новые способы воздействия, испытывая и истощая нашу нервную систему.
"Панике поддаваться не следует, нужно осознавать уровень угрозы, анализировать подаваемую информацию и оперативно реагировать на сигналы предупреждения об опасности", – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Новая тактика обстрелов: что известно
- Россия изменяет тактику обстрелов территории Украины. В воздушных силах ВСУ предположили, что новыми целями агрессора могут стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.
- Как отметил майор 103 бригады территориальной обороны ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин, враг будет концентрировать внимание на железнодорожных путях. Россияне прекрасно знают, что западное оружие к нам будет ехать по железной дороге.
- Ганущин отмечает: нужно быть готовыми и к тому, что следующими целями после ТЭЦ станут ГЭС.