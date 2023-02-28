В то же время, опасность остается реальной. Так, корабельная группировка врага в Черном море увеличилась с 4 до 13 единиц. Среди них – два подводных ракетоносителя, которые оснащены 8 ракетами типа "Калибр". Об этом 24 Канала сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга.

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Истощают нервную систему

Дело в том, напомнила спикер, что пуски с подводных ракетоносителей обнаружить сложнее для украинской ПВО. Следует помнить, что угроза никуда не делась. По словам Гуменюк, то, что враг пытался держать нас в напряжении, совершенно понятно. Мы находимся в условиях гибридной войны, и очень большую роль играют информационные вбросы и операции.

"Это и было применено, ведь у врага нет новой боевой тактики, которая привела бы к победам, что требует военно-политическое руководство России", – отметила спикер.

Следовательно, оккупанты выискивают новые способы воздействия, испытывая и истощая нашу нервную систему.

"Панике поддаваться не следует, нужно осознавать уровень угрозы, анализировать подаваемую информацию и оперативно реагировать на сигналы предупреждения об опасности", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

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