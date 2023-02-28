Водночас небезпека залишається реальною. Так, корабельне угрупування ворога у Чорному морі збільшилося з 4 до 13 одиниць. Серед них – два підводні ракетоносії, які споряджені 8 ракетами типу "Калібр". Про це 24 Каналу повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня.

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Виснажують нервову систему

Річ у тім, нагадала речниця, що пуски з підводних ракетоносіїв виявити складніше для української ППО. Варто пам'ятати, що загроза нікуди не поділася. За словами Гуменюк, те, що ворог намагався тримати нас у напрузі, абсолютно зрозуміло. Ми перебуваємо в умовах гібридної війни, і дуже велику роль відіграють інформаційні вкиди та операції.

"Це і було застосовано, адже ворог не має нової бойової тактики, яка призвела б до перемог, яких вимагає військово-політичне керівництво Росії", – зауважила речниця.

Відтак окупанти вишукують нові способи впливу, випробовуючи та виснажуючи нашу нервову систему.

"Паніці піддаватися не слід, потрібно усвідомлювати рівень загрози, аналізувати інформацію, яка подається, і оперативно реагувати на сигнали попередження про небезпеку", – наголосила Наталія Гуменюк.

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