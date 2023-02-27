Про це 24 Каналу розповів майор 103 бригади територіальної оборони ЗСУ, депутат Львівської облради Олександр Ганущин. Раніше у Повітряних силах ЗСУ припустили, що новими цілями агресора можуть стати транспортна інфраструктура чи гідротехнічні споруди.

Дивіться також Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який пошкодили на "Мачулищах"

За словами Ганущина, у тому, що окупанти змінюють підходи до обстрілів України, немає нічого дивного. Адже росіяни теж вчаться. Після того, як їм не вдалося занурити Україну у повну темряву, загарбники можуть вигадати інші методи терору.

Окупанти можуть атакувати залізницю та ГЕС

Майор 103 бригади ТрО зазначив, що якщо говорити про транспортну інфраструктуру, то, найімовірніше, ворог концентруватиме увагу на залізничних шляхах.

Росіяни чудово знають, що західна зброя, насамперед військова техніка до нас буде їхати залізницею. Тому немає нічого дивного у тому, що якийсь акцент у ракетних атаках вони перенесуть на залізничну інфраструктуру,

– сказав Ганущин.

Що стосується гідроелектростанцій, то до недавнього часу вони не були основними цілями для Росії.

"Росіяни намагалися нищили теплові електростанції, тож наступними цілями можуть стати саме ГЕС. Треба бути до цього готовими", – зазначив депутат Львівської облради.

До теми – Оперативна інформація щодо ворожої атаки 27 лютого: дивіться відео

ППО готується до нових маневрів Росії

Він наголосив, що разом із висновками про нові можливі цілі у Повітряних силах ЗСУ прораховують і варіанти протидії ворогу.

"Це таємна інформація. Але також, думаю, є певні висновки щодо розміщення наших комплексів ППО, які будуть прикривати головні інфраструктурні вузли та ГЕС", – сказав Ганущин.

Небезпека радянських ракет

Майор 103 бригади ТрО наголосив, що нова тактика окупантів може бути небезпечною для України. Рівень небезпеки залежить від того, який клас ракет росіяни будуть використовувати та наскільки правильно оператор поставиться до постановки завдання на ціль.

Ганущин зазначив, що у росіян є ще дуже багато ракет старого класу, з якими, на жаль, важко впоратися нашій протиповітряній обороні.

"Ці ракети свого часу були призначені для того, щоб ними вражати авіаносці, тобто дуже великі цілі. І точність мала менше значення. Хоча, за збігом обставин, трапляється й таке, що вони справді потрапляють у житлові будинки, як це було у Дніпрі", – розповів депутат Львівської облради.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру Росіяни 14 січня завдали Росіяни 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру . Російська ракета, яка знищила житловий будинок на Набережній Перемоги, забрала життя 46 людей, з яких 6 – діти. Окупанти атакували багатоповерхівку ракетою Х-22. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що наразі українська ППО безсила проти таких ракет.

Українцям важливо не ігнорувати сигнали тривоги

Що стосується нових ракет, яких росіяни зараз здатні виробляти не більше 40 на місяць, то ця зброя є більш-менш точною.

"Звичайно, все залежить від якості збірки на конкретному російському заводі. Але так, небезпека є. Вони наводяться на цілі, які потрібні росіянам. Ці цілі здебільшого належать до вузлів інфраструктури та енергетики, у цьому випадку – гідроенергетики", – розповів Ганущин.

Важливо! Депутат Львівської облради наголосив, що найближчим часом українцям потрібно відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Особливо важливо подбати про свою безпеку людям, які живуть поблизу до транспортних вузлів та ГЕС.

Загроза масованих ракетних атак: коротко