Об этом 24 Каналу рассказал майор 103 бригады территориальной обороны ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин. Ранее в Воздушных силах ВСУ предположили, что новыми целями агрессора могут стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.

Смотрите также Несчастливая 9-ка Путина: что известно об А-50, который повредили на "Мачулищах"

По словам Ганущина, в том, что оккупанты меняют подходы к обстрелам Украины, нет ничего удивительного. Ведь россияне тоже учатся. После того, как им не удалось погрузить Украину в полную тьму, захватчики могут придумать другие методы террора.

Оккупанты могут атаковать железную дорогу и ГЭС

Майор 103 бригады ТрО отметил, что если говорить о транспортной инфраструктуре, то, скорее всего, враг будет концентрировать внимание на железнодорожных путях.

Россияне прекрасно знают, что западное оружие, прежде всего, военная техника к нам будет ехать по железной дороге. Поэтому нет ничего удивительного в том, что какой-то акцент в ракетных атаках они перенесут на железнодорожную инфраструктуру,

– сказал Ганущин.

Что касается гидроэлектростанций, то до недавнего времени они не являлись основными целями для России.

"Россияне пытались уничтожать тепловые электростанции, так что следующими целями могут стать именно ГЭС. Надо быть к этому готовыми", – отметил депутат Львовского облсовета.

По теме – Оперативная информация по вражеской атаке 27 февраля: смотрите видео

ПВО готовится к новым маневрам России

Он подчеркнул, что вместе с выводами о новых возможных целях в Воздушных силах ВСУ просчитывают и варианты противодействия врагу.

"Это тайная информация. Но также, думаю, есть определенные выводы о размещении наших комплексов ПВО, которые будут прикрывать главные инфраструктурные узлы и ГЭС", – сказал Ганущин.

Опасность советских ракет

Майор 103 бригады ТрО подчеркнул, что новая тактика оккупантов может быть опасной для Украины. Уровень опасности зависит от того, какой класс ракет россияне будут использовать и насколько правильно оператор отнесется к постановке задачи на цель.

Ганущин отметил, что у россиян есть еще очень много ракет старого класса, с которыми, к сожалению, трудно справиться нашей противовоздушной обороной.

"Эти ракеты в свое время были предназначены для того, чтобы ими поражать авианосцы, то есть очень большие цели. И точность имела меньшее значение. Хотя, по стечению обстоятельств, случается и такое, что они действительно попадают в жилые дома, как это было в Днепре" , – рассказал депутат Львовского облсовета.

Что известно о ракетном ударе по Днепру Россияне 14 января нанесли Россияне 14 января нанесли ракетный удар по Днепру . Российская ракета, уничтожившая жилой дом на Набережной Победы, унесла жизни 46 человек, из которых 6 – дети. Оккупанты атаковали многоэтажку ракетой Х-22. В Воздушных силах ВСУ отметили, что в настоящее время украинская ПВО бессильна против таких ракет.

Украинцам важно не игнорировать сигналы тревоги

Что касается новых ракет, которых россияне сейчас способны производить не более 40 в месяц, то это оружие более или менее точно.

"Конечно, все зависит от качества сборки на конкретном российском заводе. Но да, опасность есть. Они наводятся на цели, которые нужны россиянам. Эти цели в основном относятся к узлам инфраструктуры и энергетики, в этом случае – гидроэнергетики", – рассказал Ганущин.

Важно! Депутат Львовского облсовета отметил, что в ближайшее время украинцам следует ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. Особенно важно позаботиться о безопасности людям, которые живут поблизости к транспортным узлам и ГЭС.

Угроза массированных ракетных атак: коротко