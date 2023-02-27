Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал у себя в телеграм-канале не игнорировать сегодня сигналы воздушной тревоги. 24 Канал собрал все, что известно о вероятной угрозе.
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"Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается", – написал он, но других подробностей относительно возможной атаки россиян не сказал.
Что говорят в Воздушных силах
В Воздушных силах предупредили, что угроза ударов есть всегда. Спикер Юрий Игнат в эфире телемарафона подчеркнул, что Россия немного меняет тактику: место и частоту атак.
Как видите, враг меняет стратегию, в частности, направление применения "шахидов": сначала были запуски из оккупированного Крыма, оккупированной территории Херсонской области. В этот раз – с территории России, из Брянской области улетели 14 "шахидов",
– отметил спикер Юрий Игнат.
Что касается того, ожидать ли ракетных атак, Игнат подчеркнул, что "может быть все: когда угодно и как угодно". Но отметил, что ракетные удары для Харькова и прифронтовых областей обыденные и ежедневные.
Россия пытается ослабить украинскую ПВО
Предварительно о возможной угрозе атак сообщили и в Киевской военной администрации. Черник Михаил Шаманов в эфире телемарафона рассказал, что Россия атаковала "Шахидами" в две волны и пыталась максимально растянуть атаку во времени.
По его словам, это старая тактика, во время которой противник пытался реализовать тактические цели, в том числе ослабить силы ПВО.
Не стоит расслабляться, ведь мы знаем, что враг в последнее время применяет смешанную тактику против Украины. То есть, сначала запускает "Шахиды", чтобы разведывать, где находятся силы противовоздушной обороны или ослабить ПВО, а затем запускает ракеты,
– отметил Шаманов.
Что этому предшествовало
- Россияне ночью 27 февраля атаковали Украину иранскими дронами. Противовоздушная оборона воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбила 11 дронов в своей зоне ответственности.
- Прилёты были зафиксированы в Хмельницком. По сообщению главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, в общей сложности были нанесены три удара.
- В результате атаки погибли два спасателя, еще четверо – ранены, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.