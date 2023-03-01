Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Сергей Грабский. Он подчеркнул, что бои ведутся прямо в городе, а враг давит живой силой.

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Противник пытается продвинуться несмотря ни на что

Сергей Грабский отметил, что Бахмут имеет большое значение для противника. Поэтому он, не считая своих потерь, пытается изо всех сил продвинуться вперед.

"Скажем так, иногда ему это удается. В частности, и северный фас обороны Бахмута. Особенно после потери наших позиций в районе Красной Горы и Парасковиевки противник продвинулся к Хромовому", – отметил в эфире военный эксперт.

Ситуация возле Бахмута по состоянию на 1 марта 2023 года / Карта проекта Deep State

Также ведутся отчаянные бои непосредственно в городе. Враг волнами направляет свой основной ресурс, позволяющий ему наносить определенные удары. По словам военного эксперта, у россиян объективно есть преимущество в живой силе и не всегда физически можно сдержать их атакующие волны.

"Надеюсь, что наше военное руководство лучше видит ситуацию и задействует необходимые меры, чтобы в случае необходимости вовремя отойти из Бахмута, избежав окружения и не допустив разгрома наших группировок там. Я думаю, такая работа ведется и вместе с тем мы стараемся удержать наши позиции там, где это возможно и целесообразно, прежде всего", – подчеркнул Грабский.

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Бахмут свою задачу перевыполнил

Он позволил сорвать стратегическое сосредоточение противника на других направлениях. Возможно, россияне зайдут в город. Может повториться история с Северодонецком.

Но мы помним, как ситуация развивалась в случае с Северодонецком: зайдя в город, противник дальше продвинуться не смог, истощив свои силы. Мы не знаем деталей, что там происходит. Похоже, что ситуация сложная и требует внимания нашего военного руководства, что они и делают,

– подчеркнул спикер.

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