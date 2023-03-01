Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський. Він наголосив, що бої ведуться безпосередньо у місті, а ворог давить живою силою.

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Противник намагається просунутися попри все

Сергій Грабський відзначив, що Бахмут має велике значення для противника. Тому він, не рахуючи свої втрати, намагається з усіх сил просунутися вперед.

"Скажімо так, іноді йому це вдається. Зокрема, і північний фас оборони Бахмута. Особливо після втрати наших позицій в районі Красної Гори і Парасковіївки, противник просунувся до Хромового", – відзначив у ефірі військовий експерт.

Ситуація біля Бахмута станом на 1 березня 2023 року / Карта проєкту Deep State

Також ведуться відчайдушні бої безпосередньо у місті. Ворог хвилями направляє свій основний ресурс, який дозволяє йому завдавати певних ударів. За словами військового експерта, росіяни об’єктивно мають перевагу у живій силі та не завжди фізично можна стримати їхні атакувальні хвилі.

"Маю надію, що наше військове керівництво краще бачить ситуацію і залучить необхідні заходи, аби у разі необхідності вчасно відійти з Бахмута, уникнувши оточення і не допустивши розгрому наших угрупувань там. Я думаю, така робота ведеться і разом з тим ми намагаємося втримати наші позиції там, де це можливо і доцільно перш за все", – підкреслив Грабський.

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Бахмут свою задачу перевиконав

Він дозволив зірвати стратегічне зосередження противника на інших напрямках. Можливо, росіяни зайдуть у місто. Може повторитися історія з Сєвєродонецьком.

Але ми пам’ятаємо, як ситуація розвивалася у випадку з Сєвєродонецьком: зайшовши у місто, противник далі просунутися не зміг, виснаживши свої сили. Ми не знаємо деталей, що там відбувається. Виглядає так, що ситуація складна і потребує уваги нашого військового керівництва, що вони і роблять,

– наголосив спікер.

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