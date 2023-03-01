Однак, якщо командування бачить, що загроза особовому складу українських військ і оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, то війська відводять. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Кожна ситуація оцінюється окремо

За словами Череватого, необхідність подібного рішення командування оцінює в кожній конкретній ситуації окремо. І якщо відведення військ необхідне, то відбувається воно організовано та без паніки.

Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає,

– сказав речник.