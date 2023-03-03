В Генштабе ВСУ утром 3 марта сообщили о тивную ситуацию на фронте. 24 Канал анализирует интерактивную карту Deepstate
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Ситуация на Востоке
Российские захватчики продолжают ограниченные обстрелы к Северо-востоку от Купянска и укрепляют пограничные позиции в Белгородской области.
По данным Генштаба, украинские защитники отразили штурмы вблизи Кременной, Белогоровки и Спорного.
На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях прошедших суток наши воины отбили более 85 атак противника,
– говорится в сообщении.
оккупанты продолжили наступление на Бахмут
Силы обороны отразили атаки вблизи Бахмута: Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Хромово, Ивановское.
Отраженный русский штурм у Хромового свидетельствует о том, что русские войска, вероятно, продвинулись к Северо-западу от Бахмута. Вероятно, закрепили успехи южнее Дубово-Василовки и в Восточной части Бахмута.
Линия фронта вблизи Бахмута: карта боевых действий
По данным Генштаба, вражеские обстрелы подверглись Васюковке, Железнянскому, Орехово-Василевке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Временам Яру, Клищиевке, Курдюмовке, Озаряновке, Дилиевке, Майорску и Нью-Йорку.
Российские войска уменьшили усилия по окружению Бахмута как с Юго-Запада, так и с Северо-Востока. Вместо этого, вероятно, сосредоточились на Северо-востоке, чтобы заставили Силы обороны покинуть город.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленко, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.
Ситуация поблизости Угледара: карта
На Купянском и Лиманском направлениях вражеские войска вели наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Однако без успеха.
Враг совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов: Двухлетняя, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка и Кременная Луганской области и Раздоловка – Донецкой.
Враг вел попытки наступления в Луганской области: карта
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Ситуация на Юге
На Запорожском и Херсонском направлениях огневого влияния оккупантов подверглись более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времивка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.
Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 г. российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.