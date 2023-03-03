В Генштабе ВСУ утром 3 марта сообщили о тивную ситуацию на фронте. 24 Канал анализирует интерактивную карту Deepstate

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Ситуация на Востоке

Российские захватчики продолжают ограниченные обстрелы к Северо-востоку от Купянска и укрепляют пограничные позиции в Белгородской области.

По данным Генштаба, украинские защитники отразили штурмы вблизи Кременной, Белогоровки и Спорного.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях прошедших суток наши воины отбили более 85 атак противника,

– говорится в сообщении.

оккупанты продолжили наступление на Бахмут

Силы обороны отразили атаки вблизи Бахмута: Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Хромово, Ивановское.

Отраженный русский штурм у Хромового свидетельствует о том, что русские войска, вероятно, продвинулись к Северо-западу от Бахмута. Вероятно, закрепили успехи южнее Дубово-Василовки и в Восточной части Бахмута.

Линия фронта вблизи Бахмута: карта боевых действий

По данным Генштаба, вражеские обстрелы подверглись Васюковке, Железнянскому, Орехово-Василевке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Временам Яру, Клищиевке, Курдюмовке, Озаряновке, Дилиевке, Майорску и Нью-Йорку.

Российские войска уменьшили усилия по окружению Бахмута как с Юго-Запада, так и с Северо-Востока. Вместо этого, вероятно, сосредоточились на Северо-востоке, чтобы заставили Силы обороны покинуть город.

Обратите внимание! Российские войска на протяжении последних недель активизировали наступление на Северных окрестностях и пригородах Бахмута и преуспели в этих районах. Захватчики не продвинулись ближе к трассе Т0504 между Бахмутом и Временами Яром за это время после интенсивных операций на Юго-Запад от Бахмута в конце января и начале февраля 2023 года.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленко, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

Ситуация поблизости Угледара: карта

На Купянском и Лиманском направлениях вражеские войска вели наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Однако без успеха.

Враг совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов: Двухлетняя, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка и Кременная Луганской области и Раздоловка – Донецкой.

Враг вел попытки наступления в Луганской области: карта

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Ситуация на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях огневого влияния оккупантов подверглись более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времивка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 г. российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

Важно! Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет").