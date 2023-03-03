У Генштабі ЗСУ зранку 3 березня повідомили про оперативну ситуацію на фронті. 24 Канал аналізує інтерактивну карту Deepstate.

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Ситуація на Сході

Російські загарбники продовжують обмежені обстріли на Північний Схід від Куп'янська та укріплюють прикордонні позиції в Білгородській області.

За даними Генштабу, українські захисники відбили штурми поблизу Кремінної, Білогорівки та Спірного.

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника,

– йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжили наступ на Бахмут

Сили оборони відбили атаки поблизу Бахмута: Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Хромового, Іванівське.

Відбитий російський штурм біля Хромового свідчить про те, що російські війська, ймовірно, просунулися на Північний Захід від Бахмута. Ймовірно, закріпили успіхи на південь від Дубово-Василівки та у Східній частині Бахмута.

Лінія фронту поблизу Бахмута: карта бойових дій

За даними Генштабу, ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

Російські війська зменшили зусилля з оточення Бахмута як з Південного Заходу, так і з Північного Сходу. Натомість, ймовірно, зосередились на Північно-східному, щоб змусили Сили оборони покинути місто.

Зверніть увагу! Російські війська упродовж останніх тижнів активізували наступ на Північних околицях і передмістях Бахмута та здобули успіхи в цих районах. Загарбники не просунулися ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром за цей час після інтенсивних операцій на Південний Захід від Бахмута наприкінці січня та на початку лютого 2023 року.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

Ситуація поблизу Вугледара: карта

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворожі війська вели наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Однак, без успіху.

Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів: Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка – Донецької.

Ворог вів спроби наступу на Луганщині: карта

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Ситуація на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Важливо! Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу "Суперкам", 2 – "Орлан" та 4 – "Ланцет").