Об этом заявила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, в Черном море находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Это может свидетельствовать о готовности к их применению, но она уточнила, что необязательно все 24 "Калибра" готовы к запуску. Также Гуменюк высказала предположение, что Россия может изменить тактику и в ближайшее время не применять массированные ракетные удары, которые Украина регулярно страдает с октября 2022 года.

Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом. Сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики,

– сказала Гуменюк.

По ее словам, враг начинает распределять во времени ракетные удары – иногда это сочетание ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии дронов-камикадзе типа "Шахид".

"Сейчас они хотят и обезвредить нашу ПВО, и наносить результативные удары", – резюмировала спикер.

Ракетное давление уменьшилось, однако расслабляться не стоит