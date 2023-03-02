Об этом заявила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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По словам Гуменюк, в Черном море находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Это может свидетельствовать о готовности к их применению, но она уточнила, что необязательно все 24 "Калибра" готовы к запуску. Также Гуменюк высказала предположение, что Россия может изменить тактику и в ближайшее время не применять массированные ракетные удары, которые Украина регулярно страдает с октября 2022 года.
Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом. Сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики,
– сказала Гуменюк.
По ее словам, враг начинает распределять во времени ракетные удары – иногда это сочетание ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии дронов-камикадзе типа "Шахид".
"Сейчас они хотят и обезвредить нашу ПВО, и наносить результативные удары", – резюмировала спикер.
Ракетное давление уменьшилось, однако расслабляться не стоит
- Отметим, что в ВСУ предупреждали украинцев о большой вероятности массированного ракетного удара россиян на годовщину полномасштабного вторжения, то есть в районе 24 февраля. Однако все это время оккупанты наносили лишь отдельные удары незначительным количеством ракет и дронов.
- Однако еще одним объяснением уменьшения ракетного давления на Украину может быть банальное сокращение арсенала ракет в российской армии. Гумен добавила, что ракет меньше, но они все еще есть.
- Во всяком случае военные предупреждают о коварстве врага и призывают не терять бдительность и не пренебрегать сигналами тревоги.