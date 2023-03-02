Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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За словами Гуменюк, у Чорному морі перебувають 2 надводні і 2 підводні ракетоносії. Це може свідчити про готовність до їх застосування, але вона уточнила, що необов'язково всі 24 "Калібри" є готовими до запуску. Також Гуменюк висловила припущення, що Росія може змінити тактику і найближчим часом не застосовувати масовані ракетні удари, від яких Україна регулярно потерпає з жовтня 2022 року.
Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому. Зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики,
– сказала Гуменюк.
За її словами, ворог починає розподіляти в часі ракетні удари – інколи це поєднання ударів з моря і повітря, а також невеликі партії дронів-камікадзе типу "Шахід".
"Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів", – резюмувала речниця.
Ракетний тиск зменшився, однак розслаблятися не варто
- Зазначимо, що в ЗСУ попереджали українців про велику ймовірність масованого ракетного удару росіян на річницю повномасштабного вторгення, тобто в районі 24 лютого. Проте весь цей час окупанти завдавали лише окремі удари незначною кількістю ракет і дронів.
- Втім, ще одним поясненням зменшення ракетного тиску на Україну може бути банальне скорочення арсеналу ракет у російської армії. Гумен додала, що ракет вже менше, але вони все ще є.
- В будь-якому разі військові попереджають про підступність ворога і закликають не втрачати пильність і не нехтувати сигналами тривоги.