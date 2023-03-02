Напомним, что около 02:00 2 марта российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. О нем стало известно практически сразу после объявления воздушной тревоги.

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Что известно об атаке

В Офисе генпрокурора отмечают, что прилет был зафиксирован около 01:30. Оккупанты обстреляли один из жилых кварталов Запорожья. По предварительной информации, враг атаковал город из ЗРК С-300. Ракета попала в пятиэтажный дом. В результате этого часть его завалилась.

Правоохранители отмечают, что предварительно известно о четырех погибших. Еще восемь человек получили ранения. По данным Офиса генпрокурора, пять человек считаются пропавшими без вести, в том числе ребенок.

Взрывной волной и обломками повреждены также многоэтажные дома, расположенные возле места попадания. Также посекло автомобили, припаркованные неподалеку.

В настоящее время на месте происшествия продолжают свою работу следователи. Кроме того, идет поисково-спасательная операция. Так что количество жертв и пострадавших может возрасти.

Из-под завалов достали беременную женщину

Напомним, что спасателям из-под завала удалось высвободить беременную женщину. Как рассказал позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, она на шестой неделе беременности. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

На террористический удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что российские захватчики атаковали центр города. Что касается самой многоэтажки, то, по словам главы государства, разрушены 3, 4 и 5 этажи.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,

– отметил Зеленский.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке тогда, когда мирные жители спали в своих домах. Он подчеркнул, что для захватчиков жилые дома – тоже "военные цели". И добавил, что террористов ожидает расплата.