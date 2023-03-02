Мы будем рассказывать об атаке по Запорожью в формате хронологии. Будем стараться почасово рассказать, что происходило в городе и что известно сейчас.
Три человека погибли
Россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье / Фото с телеграма Куртева
Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это, – подчеркнул Куртев.
Спасатели продолжают искать людей под завалами / Фото ГСЧС
Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все, – подчеркнул он.
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В настоящее время известно о трех погибших. По состоянию на 08:00 спасли 11 человек, – отметил Куртев.
Секретарь Запорожского городского совета добавил, что эвакуировали еще 31 человека. 7 человек госпитализированы. Трое из них в очень тяжелом состоянии, а еще четверо – средней тяжести, в том числе женщина на шестой неделе беременности.