24 Канал собрал всю известную информацию о ракетном ударе по Запорожью в ночь на 2 марта. Узнайте, что известно о последствиях атаки, жертвах и пострадавших в материале.

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Оккупанты атаковали ночью

Мы будем рассказывать об атаке по Запорожью в формате хронологии. Будем стараться почасово рассказать, что происходило в городе и что известно сейчас.

01:33. В Запорожской области раздались воздушные тревоги. Поскольку враг атакует ее ракетами типа С-300, то часто прилеты могут фиксироваться еще до сирен. В этот раз взрывы были практически сразу.

01:34. Мониторинговый канал Monitor сообщил о том, что в Запорожье раздались взрывы.

02:10. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев подтвердил, что в городе произошел прилет. По его словам, в одном из районов города "разрушения получил многоэтажный жилой дом".

02:14. Monitor отметил, что предварительно атаку оккупанты совершили с ЗРК С-300.

Три человека погибли

04:25. Анатолий Куртев поделился актуальными сведениями. Он отметил, что российские военные практически полностью разрушили 5-этажку. На тот момент было известно о том, что под завалами остаются люди. Предварительно погибли два человека.

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье / Фото с телеграма Куртева

Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,

– подчеркнул Куртев.

04:30. В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара разрушен целый подъезд 5-этажки. Удалось спасти 8 человек, еще 20 – эвакуированы. Из-под завалов деблокировали одного погибшего.

05:00. Актуализирована информация от ГСЧС. На данный момент стало известно о спасенных 9 людях, в том числе беременной женщине. В общей сложности из-под завалов деблокировали 2 погибших.

Спасатели продолжают искать людей под завалами / Фото ГСЧС

06:30. Свежая информация от ГСЧС. Известно, что спасти удалось 11 человек. Также психологи оказали помощь для 20 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. ГСЧС продолжает спасательно-поисковую операцию: смотрите видео 06:51. В полиции отметили, что предварительно россияне атаковали Запорожье ракетами типа С-300. В результате атаки разрушены более 10 квартир со 2 по 5 этажи. По данным правоохранителей, два человека погибли и еще шестеро получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранители работают на месте попадания / Фото Нацполиции

07:00. Обновление от ГСЧС. К счастью, количество жертв и пострадавших не выросло. По имеющимся данным, из 20 эвакуированных 3 человека госпитализировали с травмами. Проведение спасательно-поисковых работ продолжается. На месте попадания дежурят 2 бригады скорой помощи.

08:00. В ГСЧС уточнили, что из 11 спасенных людей в больницы госпитализировали 4. Спасатели подчеркивают, что поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме.

08:21. Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар. Он отметил, что разрушены 3, 4 и 5 этажи дома. Также глава государства подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,

– подчеркнул он.

Зеленский показал, что осталось от дома: смотрите видео

08:31. К сожалению, количество жертв возросло. Об этом во время телемарафона рассказал Анатолий Куртев.

В настоящее время известно о трех погибших. По состоянию на 08:00 спасли 11 человек,

– отметил Куртев.

Секретарь Запорожского городского совета добавил, что эвакуировали еще 31 человека. 7 человек госпитализированы. Трое из них в очень тяжелом состоянии, а еще четверо – средней тяжести, в том числе женщина на шестой неделе беременности.

08:47. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что оккупанты попали в многоэтажку, когда люди спали в своих домах. Он в очередной раз напомнил, что для захватчиков жилые дома – "военные цели". В то же время он подчеркнул, что расплата для террористов будет.