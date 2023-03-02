24 Канал собрал всю известную информацию о ракетном ударе по Запорожью в ночь на 2 марта. Узнайте, что известно о последствиях атаки, жертвах и пострадавших в материале.

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Оккупанты атаковали ночью

Мы будем рассказывать об атаке по Запорожью в формате хронологии. Будем стараться почасово рассказать, что происходило в городе и что известно сейчас.

Три человека погибли

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Запорожье / Фото с телеграма Куртева

Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,
– подчеркнул Куртев.

Спасатели продолжают искать людей под завалами / Фото ГСЧС

Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все,
– подчеркнул он.

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В настоящее время известно о трех погибших. По состоянию на 08:00 спасли 11 человек,
– отметил Куртев.

Секретарь Запорожского городского совета добавил, что эвакуировали еще 31 человека. 7 человек госпитализированы. Трое из них в очень тяжелом состоянии, а еще четверо – средней тяжести, в том числе женщина на шестой неделе беременности.