24 Канал зібрав усю відому інформацію щодо ракетного удару по Запоріжжю у ніч проти 2 березня. Дізнайтеся, що відомо про наслідки атаки, жертв і постраждалих у матеріалі.

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Окупанти атакували вночі

Ми розповідатимемо про атаку по Запоріжжю у форматі хронології. Намагатимемося погодинно розповісти, що відбувалося у місті та що відомо зараз.

Троє людей загинуло

Росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва

Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це,
– підкреслив Куртєв.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами / Фото ДСНС

Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов'язково відповідатимуть за все,
– підкреслив він.

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На цей час відомо про трьох загиблих. Станом на 08:00 врятували 11 людей,
– зазначив Куртєв.

Секретар Запорізької міської ради додав, що евакуювали ще 31 людину. 7 людей госпіталізували. Троє з них у дуже важкому стані, а ще четверо – середньої тяжкості, зокрема жінка при надії, котра на шостому тижні вагітності.