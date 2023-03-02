Ми розповідатимемо про атаку по Запоріжжю у форматі хронології. Намагатимемося погодинно розповісти, що відбувалося у місті та що відомо зараз.
Троє людей загинуло
Росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі / Фото з телеграму Куртєва
Росіяни – це армія мразот, яка здатна лише обстрілювати спляче місто та тероризувати мирних людей. Їм ніколи не буде прощення за це, – підкреслив Куртєв.
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами / Фото ДСНС
Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов'язково відповідатимуть за все, – підкреслив він.
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На цей час відомо про трьох загиблих. Станом на 08:00 врятували 11 людей, – зазначив Куртєв.
Секретар Запорізької міської ради додав, що евакуювали ще 31 людину. 7 людей госпіталізували. Троє з них у дуже важкому стані, а ще четверо – середньої тяжкості, зокрема жінка при надії, котра на шостому тижні вагітності.