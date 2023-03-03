Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, Украина ожидает поставок вооружения от стран Запада. Россияне хотят захватить Бахмут до того, как мы получим современную технику.

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"Они (россияне – 24 Канал) знают, что мы ждем большие поставки техники. Когда она до нас дойдет, то у них уже не будет возможности продавливать на тех или иных рубежах. Поэтому сейчас они пытаются сделать как можно больше, чтобы подвинуть нас. В частности, занять город Бахмут", – заметил он.

Бахмут – одна из самых горячих точек

Костенко отметил, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Россия пытается окружить город и надеется, что если продвинется на севере или юге, то ВСУ покинут город. Но решения о выходе украинских воинов не было.

Они (россияне – 24 Канал) перекрыли одну трассу на Славянск. Но сейчас еще остаются дороги, которые являются полевыми. Там разрешает местность и наши держатся. Идут очень жесткие бои. Наши защитники наносят очень серьезные потери противнику,

– подчеркнул народный депутат.

полковник СБУ отметил, что с приходом весны, когда есть грязь, труднее продвигаться, проходимость техники гораздо хуже. Украинские воины удерживают оборону Бахмута.

"Там очень сложно сидеть в окопах. Вопрос в том, держим ли мы трассу для доставки логистики, чтобы можно было это делать по асфальту и не застрять в полевых дорогах. Мне говорят собратья, которые там, что проблем с логистикой нет. Есть проблема только в том, что враг давит", – добавил Костенко.

Костенко о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

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