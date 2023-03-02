Сейчас началась оттепель, на дорогах появилась грязь, мешающая движению техники, а вода стоит в окопах. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, подобные погодные условия приостановят наступление любой армии.

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Он отметил, что без поддержки тяжелой техники войска вряд ли смогут продвинуться далеко.

В таких условиях можно более или менее нормально обороняться, но и это тяжело. А наступать еще сложнее,

– подчеркнул военный аналитик.

Враг пытается перекрыть пути снабжения

Гетман отметил, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Враг пытается окружить город с Севера – через Ягодное и Хромово вышел на Ивановское и Опытное и двигается вдоль трассы, соединяющей Бахмут и Константиновку.

"Оккупанты вышли на Юг Часового Яра. От его окрестности они находятся на расстоянии 5 - 7 километров. Враг пытается перекрыть пути поставок для наших военнослужащих в Бахмуте. Это касается не только подвоза вооружения, но и вывоза раненых, ротации", - отметил военный аналитик. .

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Действия ВСУ могут не афишироваться

Он считает, если оккупантам удастся перекрыть пути снабжения, нам придется отводить войска. Но пока такого решения военного руководства нет.

Замминистра обороны Анна Маляр накануне сообщила, что в Бахмут поступают подкрепления. Поэтому, возможно, мы не будем отходить от города и продолжим держать его. Но не будем воевать до последнего солдата – мы не россияне. ВСУ будет держаться сколько возможно, чтобы нести минимальные потери и наносить максимальные врагу,

– подчеркнул собеседник.

По последним сообщениям, оккупанты окружили Бахмут в полукольцо у Юга и с Севера, и между крайними точками с этих сторон расстояние примерно 4, 5 километров. Это значит, что минометный огонь может доставать до пути, который остался для выхода украинских защитников из города.

Военный аналитик отметил, что если нашим войскам придется отходить, они не будут это делать, как россияне при наступлении – никаких колонн наши защитники формировать не будут.

"Тактика ухода также прорабатывается в Генеральном штабе. Но это будет сделано разумно, по военному. Можно предположить, что отвод уже начался, но он не афишируется, чтобы оккупанты не знали об этом", - подчеркнул Алексей Гетьман.

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