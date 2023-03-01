Кроме этого, ВСУ ликвидируют военную технику и вооружение российских захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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ВСУ "пакуют" оккупантов сотнями в Бахмуте
Каждый день на Бахмуте наши военные уничтожают этих террористов, они "пакуют" их сотнями,
– сообщил секретарь СНБО.
По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут переброшены на другие направления. Наши воины будут защищать город до тех пор, пока сочтут нужным.
Данилов подчеркнул, что украинские бойцы обязательно выбьют военным путем российских захватчиков с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. ВСУ заставят оккупантов понять, что пора убираться с нашей земли, а если не поймут, то отправят россиян в привычном направлении.
Данилов рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Больше о ситуации в городе
- Российские захватчики продолжают наступать на Бахмутском направлении и не прекращают штурм Бахмута. В течение суток 1 марта наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области.
- Несмотря на то, что ситуация в Бахмуте очень сложная, пока речь не идет об угрозе окружения и вывода оттуда наших воинов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что оборона Вооруженных Сил в городе находится на достаточно высоком уровне.
- Коваленко подчеркнул, что только у Генштаба ВСУ есть максимально полная информация и он может делать из нее выводы для принятия тех или иных решений. Если же посмотреть на общую ситуацию на этом плацдарме, то нет целесообразности вывода наших войск из города.
- Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Бахмут имеет большое значение для противника. Именно поэтому российские оккупанты, не считая потери, пытаются изо всех сил продвинуться вперед. Грабский подчеркнул, что сегодня бои ведутся непосредственно в Бахмуте, а враг давит живой силой.