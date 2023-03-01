Кроме этого, ВСУ ликвидируют военную технику и вооружение российских захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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ВСУ "пакуют" оккупантов сотнями в Бахмуте

Каждый день на Бахмуте наши военные уничтожают этих террористов, они "пакуют" их сотнями,

– сообщил секретарь СНБО.

По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут переброшены на другие направления. Наши воины будут защищать город до тех пор, пока сочтут нужным.

Данилов подчеркнул, что украинские бойцы обязательно выбьют военным путем российских захватчиков с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. ВСУ заставят оккупантов понять, что пора убираться с нашей земли, а если не поймут, то отправят россиян в привычном направлении.

Данилов рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

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