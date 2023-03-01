Окрім цього, ЗСУ ліквідують військову техніку та озброєння російських загарбників. Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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ЗСУ "пакують" окупантів сотнями в Бахмуті

Щодня на Бахмуті наші військові нищать цих терористів, вони "пакують" їх сотнями,

– повідомив секретар РНБО.

За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.

Данілов підкреслив, що українські бійці обов'язково виб'ють військовим шляхом російських загарбників з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. ЗСУ змусять окупантів зрозуміти, що час забиратися з нашої землі, а якщо не зрозуміють, то відправлять росіян у звичному напрямку.

Данілов розповів про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

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