Окрім цього, ЗСУ ліквідують військову техніку та озброєння російських загарбників. Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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ЗСУ "пакують" окупантів сотнями в Бахмуті
Щодня на Бахмуті наші військові нищать цих терористів, вони "пакують" їх сотнями,
– повідомив секретар РНБО.
За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.
Данілов підкреслив, що українські бійці обов'язково виб'ють військовим шляхом російських загарбників з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. ЗСУ змусять окупантів зрозуміти, що час забиратися з нашої землі, а якщо не зрозуміють, то відправлять росіян у звичному напрямку.
Данілов розповів про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео
Більше про ситуацію в місті
- Російські загарбники продовжують наступати на Бахмутському напрямку та не припиняють штурм Бахмута. Протягом доби 1 березня наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області.
- Попри те, що ситуація в Бахмуті дуже складна, поки що не йдеться про загрозу оточення та виведення звідти наших воїнів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що оборона Збройних Сил в місті перебуває на достатньо високому рівні.
- Коваленко наголосив, що лише Генштаб ЗСУ має максимально повну інформацію та може робити з неї висновки для ухвалення тих чи інших рішень. Якщо ж подивитися на загальну ситуацію на цьому плацдармі, то наразі немає доцільності виведення наших військ із міста.
- Військовий експерт Сергій Грабський відзначив, що Бахмут має велике значення для противника. Саме тому російські окупанти, не рахуючи втрати, намагаються з усіх сил просунутися вперед. Грабський наголосив, що сьогодні бої ведуться безпосередньо у Бахмуті, а ворог давить живою силою.