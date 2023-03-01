Окупанти протягом доби тричі ракетами вдарили по цивільних об'єктах у Харківській області. Вороги поранили мирних мешканців.

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Що відомо про дії ворога в Україні

У Генштабі ЗСУ розповіли, що вороги завдали 16 авіаційних ударів по Україні, зокрема – залучили два дрони "Шахід-136". На щастя, безпілотники збили наші військові.

Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів є значною по всій території України,

– заявили наші бійці.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літа – осені 2022 року. Адже Кремль блокує можливість усім місцевим фермерам продавати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Ба більше, так звана "окупаційна влада" неофіційно заборонила всім місцевим пекарням приймати зерно від місцевих фермерів.

"Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю", – розповіли в Генштабі ЗСУ.

Окупанти будують оборону на Бєлгородщині: яка ситуація на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Наші бійці не виявили наступальних угруповань ворога.

Окупанти далі обстрілювали мирні населені пункти України, застосовували дрон з бойовим навантаженням біля Бударок Харківської області.

У прикордонних районах Бєлгородської області, в населених пунктах Горьковський, Новостроївка Вторая, противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження,

– заявили в Генштабі.

Щодо ситуації на інших напрямках, то окупанти також продовжують обстріли та наступ. Зокрема:

на Куп'янському та Лиманському напрямках – вели наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Федорівки на Донеччині, проте успіху не мали. З артилерії атакували райони населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області, Стельмахівки, Черовонопопівки та Невського на Луганщині, Терн і Котлярівки Донецької області;

напрямках – вели наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Федорівки на Донеччині, проте успіху не мали. З артилерії атакували райони населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області, Стельмахівки, Черовонопопівки та Невського на Луганщині, Терн і Котлярівки Донецької області; на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурм Бахмута. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Вороги обстріляли Васюківку, Залізнянське, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївку, Курдюмівку, Майорське та Нью-Йорк Донецької області;

напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурм Бахмута. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Вороги обстріляли Васюківку, Залізнянське, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївку, Курдюмівку, Майорське та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському напрямках – ворог марно наступав в напрямку населених пунктів Кам'янка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Обстріляв райони Веселого, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, Вугледара, Нескучного Донецької області;

напрямках – ворог марно наступав в напрямку населених пунктів Кам'янка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Обстріляв райони Веселого, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, Вугледара, Нескучного Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках – ворог веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. З артилерії атакував райони 40 районів населених пунктів. Серед них – Іллінка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйпілське, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Херсон.

Окрім того, росіяни в Енергодарі Запорізької області разом з колаборантами проводять пропагандистські заходи, де показують фейкові "переваги" приходу так званої "російської влади" в регіон та обґрунтовують її "легітимність".

У Мангушському районі Донеччини вороги на окупованих землях продовжують тиснути на мирне населення. Зокрема, їм обмежують подачу світла. Це трапилось тому, що окупанти знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.

ЗСУ потужно відпрацювали по ворогу

У Генштабі ЗСУ розповіли, що авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того: