Об этом 24 Каналу рассказала офицер ВСУ, командир минометного взвода с позывным "Ведьма" Ольга Бигарь. По ее словам, украинские военные делают все возможное, чтобы оккупанты не продвигались вглубь страны и не уничтожали все на своем пути.

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Удержать любой ценой

Ольга Бигарь сообщила, что Россия превратила Бахмут в кладбище уже много веков назад.

"Нужно понимать, что этот город имеет очень серьезную систему подземных ходов, шахт, катакомб, там очень большое количество исторических памятников", – отметила она.

"Ведьма" подчеркнула, что Бахмут есть и всегда будет украинским городом. Поэтому сейчас украинские военные должны удерживать наши города и отбивать их.

По ее словам, выбивать врага с украинской территории действительно очень затратно и по человеческому ресурсу, и по ресурсу боеприпасов.

Мы держим города, даже если нет какого-либо стратегического военного значения этого города, лучше его удержать, если есть возможность, чем потом его забирать силой,

– убеждена она.

Офицер ВСУ подчеркнула, что украинские военные со всем справятся.

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Сложность обороны Бахмута

Ольга Бигарь объяснила, что Бахмут был и является очень сложным участком фронта.

"Бахмутский отрезок характерен, во-первых, сложным рельефом, потому что это складчатая местность. Во-вторых, почвы очень жесткие – это алебастр, мел", – отметила она.

По словам военнослужащей, именно эти факторы усложняют построение даже классической эшелонированной обороны города.

Третье: Бахмут – это для россиян, их кровавого лидера пиар-акция,

– убеждена она.

Бигарь обратила внимание, что для россиян хоть какая-то военная победа сейчас является фактором, поднимающим морально-психологический дух. Потому что накануне они отчитывались руководству только о больших проигрышах, которые получили на поле битвы.

К тому же поражения у них были существенными: не отступали с "жестом доброй воли", а быстро убегали от ВСУ, чтобы их не догнали.

Историческая боль Бахмута

Офицер ВСУ отметила, что в Бахмуте погибло очень большое количество оккупантов.

Этот город исторически захватывала Россия уже не раз и пыталась захватить очень жестоко. Я всегда вспоминаю о том, как первый раз сжигал Бахмут Петр I, как он получил доклад от своего генерала о том, что город сожжен, население переколото,

– подчеркнула она.

По мнению Бигарь, то, что россияне делают в Бахмуте – это агрессия, которая больше обусловлена амбициями, чем стратегическими планами.

"С нашей стороны мы понимаем, что любое продвижение врага по нашей территории, тем более продвижение в городские застройки – это проблема", – рассказала она.

По словам защитницы, военные считают каждый боеприпас и каждую жизнь. Также ВСУ стараются максимально сохранить инфраструктуру города.

Уничтожать то, что нам потом придется восстанавливать – это не входит в планы военных,

– добавила она.

Также Бигарь отметила, что не считает, что кто-то в праве прийти на нашу землю и ее уничтожать.

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