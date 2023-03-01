При выполнении любых задач украинские военные учитывают не только физические возможности противника на поле боя, но и погодные условия. Об этом рассказал командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега.

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Как прогноз погоды помогает ВСУ

Прогноз погоды необходим не только при подготовке к наступательным или контрнаступательным действиям, но и при планировании действий военных медиков, если Россия решит применить химическое оружие.

Гидрометеорологическим подразделениям ВСУ приходится готовить и сверхкраткосрочные прогнозы. Такая информация необходима украинским военным перед запуском дронов или полетами авиации, десантированием войск и артиллерийскими стрельбами.

Кстати, во время освобождения временно оккупированных территорий на Харьковской и Херсонской области погодные условия были учтены и способствовали контрнаступлению,

– делится Дмитрий Герега.

Обратите внимание! Это не единственный пример удачного планирования действий, учитывая прогноз погоды. Генерал отмечает, что своевременно представленная гидрологическая информация помогла украинским защитникам возвести надежные переправы и обеспечить быстрое продвижение через реки Оскол, Северский Донец и Ингулец.

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