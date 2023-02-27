Об этом в эфире 24 Каналу рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он считает, что россияне дождутся более благоприятных погодных условий и попытаются ускорить свое наступление на востоке.

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Костенко упомянул информацию от украинского военно-политического руководства, что у россиян есть приказ до 31 марта выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Поэтому они активизировались в том направлении и пытаются создать условия, чтобы подвинуть украинские войска.

Ситуация напряженная, они перекидывают резервы, увеличивают свои группировки,

– добавил говорящий.

Весной возможна новая усиленная атака

Костенко предположил, что россияне хотят ударить на полную мощь, как только появятся благоприятные погодные условия для ведения боевых действий, когда можно будет шире разворачиваться на оперативном пространстве и не зависеть от пропускных возможностей дорог.

По словам полковника СБУ, Россия начнет действовать активнее, когда наступит период более сухой погоды. Ориентировочно конец марта – середина апреля.

Они будут пытаться действовать большими силами, использовать все свои возможные ресурсы и всю свою боеспособность для того, чтобы достичь своих целей, и я считаю, что это еще впереди,

– подчеркнул нардеп.

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