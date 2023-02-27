Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Оккупационные войска пытаются вытеснить украинские силы обороны на западный берег реки Бахмутки.
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Жданов сообщил, что на юге Бахмута враг местами восстанавливает позиции, местами – теряет. У россиян были слабые попытки атаковать Железнянское и Дубово-Василовку, они не преуспели.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка. На Авдеевском и Шахтерском направлении ситуация тяжелая, но стабильная, продолжается отражение атак противника на Угледар. В районе Опросного ВСУ продолжают сдерживать врага.
Враг продолжает атаковать
Сообщалось, что для усложнения передвижения неприятеля вносятся конфигурации в географию местности. Жданов предположил, что говорится о подрыве дамбы к северу от Бахмута.
На многих участках в Бахмуте активизировалась вражеская артиллерия. Она пытается как-то поддерживать провалившуюся наступательную операцию. Для России не существует такого понятия как "провал операции", они тупо продолжают атаковать украинские позиции, несмотря на потери и ситуацию на фронте, подчеркнул Жданов.
Бои на востоке Украины: последнее
- Украинские пограничники уничтожили штурмовую группу противника вблизи Бахмута. Известно о ликвидации 9 окупантов и 5 раненых.
- В интервью западному СМИ Алексей Резников рассказал, что только вблизи Бахмута ежедневно российские захватчики теряют по 500 солдат убитыми.
- На Сватовском направлении после недавней не удачной атаки окупантов при поддержке тяжелой техники тоже более-менее спокойно. У Новоселовского враг тоже решил наступать тяжелой техникой, но что-то пошло не по плану.