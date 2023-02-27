Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Окупаційні війська намагаються витиснути українські сили оборони на західний берег річки Бахмутка.

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Жданов повідомив, що на півдні Бахмута ворог місцями відновлює позиції, місцями – втрачає. В росіян були слабкі спроби атакувати Залізнянське та Дубово-Василівку, вони не отримали успіху.

Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямку ситуація є важкою, але стабільною, продовжується відбивання атак противника на Вугледар. В районі Опитного ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Ворог продовжує атакувати

Повідомлялося, що для ускладнення пересування ворога вносяться зміни в географію місцевості. Жданов припустив, що мовиться про підрив дамби північніше Бахмута.

Найімовірніше, з понеділка чи з середини тижня тиск на Бахмут буде посилено з трьох боків. Ми спостерігаємо підтягування резервів зі сторони Росії,

– додав військовий експерт.

На багатьох ділянках у Бахмуті активізувалася ворожа артилерія. Вона намагається якось підтримувати наступальну операцію, яка фактично провалилася. Для Росії не існує такого поняття як "провал операції", вони тупо продовжують атакувати українські позиції, не зважаючи на втрати та на ситуацію на фронті, підкреслив Жданов.

Жданов про ситуацію на східному фронті: дивитись відео