Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Окупаційні війська намагаються витиснути українські сили оборони на західний берег річки Бахмутка.
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Жданов повідомив, що на півдні Бахмута ворог місцями відновлює позиції, місцями – втрачає. В росіян були слабкі спроби атакувати Залізнянське та Дубово-Василівку, вони не отримали успіху.
Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямку ситуація є важкою, але стабільною, продовжується відбивання атак противника на Вугледар. В районі Опитного ЗСУ продовжують стримувати ворога.
Ворог продовжує атакувати
Повідомлялося, що для ускладнення пересування ворога вносяться зміни в географію місцевості. Жданов припустив, що мовиться про підрив дамби північніше Бахмута.
На багатьох ділянках у Бахмуті активізувалася ворожа артилерія. Вона намагається якось підтримувати наступальну операцію, яка фактично провалилася. Для Росії не існує такого поняття як "провал операції", вони тупо продовжують атакувати українські позиції, не зважаючи на втрати та на ситуацію на фронті, підкреслив Жданов.
Бої на сході України: останнє
- Українські прикордонники знищили штурмову групу противника поблизу Бахмута. Відомо про ліквідацію 9 окупантів та 5 поранених.
- В інтерв'ю західному ЗМІ Олексій Резніков розповів, що лише поблизу Бахмута щодня російські загарбники втрачають по 500 солдатів убитими.
- На Сватівському напрямку після нещодавньої не вдалої атаки окупантів за підтримки важкої техніки теж більш-менш спокійно. Біля Новоселівського ворог також вирішив наступати важкою технікою, але щось пішло не за планом.