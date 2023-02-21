Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, весна 2023 года будет нелегкой для украинских бойцов.

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Нужно ослабить потенциал России

Крамаров отметил: чтобы ВСУ могли начать контрнаступление, нужно учесть два фактора. По его мнению, важнейшая задача для наших военных – ослабить потенциал врага.

Военный эксперт обратил внимание, что сначала в наступление Россия бросала частные военные компании. Впоследствии – кадровую армию, отступившую из Украины в направлении Киева.

"Сейчас активно бросают подразделения, которые уже больше укомплектованы мобилизованными, прошедшими курс обучения 2 – 3 месяца. Были укомплектованы разнообразной техникой: есть как старые, так и довольно новейшие образцы, которые мы видели в направлении города Угледар", – сказал он.

Как объяснил Андрей Крамаров, россияне накопили много фронтовой авиации и другого оружия, которым продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Также у врага есть достаточно живой силы.

Кроме того, военный эксперт убежден, что большое наступление россиян на Востоке началось еще месяц назад. Россия пытается выйти на границы областей, которые фейковыми референдумами признала своими территориями.

Отодвинуть ВСУ у России, к счастью, не выходит. Ведем очень тяжелую, но прекрасную оборону. И пока мы не ослабим потенциал врага, говорить о контрнаступлении будет трудно,

– утверждает Крамаров.

Крамаров о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

ВСУ нужна более современная техника

Крамаров считает, что контрнаступление ВСУ зависит также от того, с какой скоростью Украина получит современную технику. В частности, союзники могут передать нашим воинам самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Украина ожидает боевые самолеты.

"Нам должны передать самые современные САУ – шведские Archer. Согласно заявленным характеристикам, это фантастическая машина, которая превосходит все, что у нас сейчас есть. Даже, например, САУ CAESAR. Артиллерийская работа будет идти довольно плотно с нашей стороны. Также, я надеюсь, что для нашего контрнаступления уже будет передана авиация", – говорит он.

Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ сейчас находятся в позиции обороны. Он отметил, что у Украины есть система HIMARS и ствольные артиллерии, укомплектованные реактивными снарядами Excalibur. Это позволяет нашим военным уничтожать ближайшие командные пункты врага, что будет создавать почву для дальнейшего контрнаступления.

Однако месяцы до лета нас будет ждать достаточно тяжелая весна. И чем больше мы истощим нашего врага, тем эффективнее мы сможем провести наше контрнаступление,

– подчеркнул Крамаров.

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