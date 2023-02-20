Сегодня цивилизованный мир понимает, что победить страну-оккупантку на поле боя в Украине реально. Поэтому предоставляет все больше современного вооружения и учит работать на нем украинских военных, что с каждым днем приближает контрнаступление. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью.

Достойно внимания Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению

Контрнаступление в течение двух месяцев

Для реализации замысла Генштаба у Украины должны быть соответствующие силы и средства. Подготовка к нему требует определенного времени для слаживания подразделений и обучения танковых экипажей. Следовательно, по техническим причинам контрнаступление может ориентировочно начаться в течение следующих двух месяцев.

Как будем готовы, решим, когда идем в контрнаступление. Сейчас прогнозировать, когда это произойдет – неправильно,

– сказал Резников.

Резников также отметил, что контрнаступление зависит от погодных условий. К примеру, в феврале в России не сработала ставка на так называемого "генерала мороза". Это обеспечило Украине преимущество на поле боя, поскольку почва и болота так и не промерзли. Однако и украинским военным важно рассматривать возможные последствия погодных условий весной на успешность контрнаступления.

В настоящее время военные сосредотачивают усилия на том, чтобы не дать оккупантам успешно пойти в наступление.

Условия для начала контрнаступления

Резников также рассказал, что к началу контрнаступления необходимо определенное приготовление. Оно включает:

подготовку танковых экипажей,

слаженность подразделений,

отладку системы быстрого восстановления техники.

Это процесс, который требует времени и усилий. В частности необходимо подготовить механиков, артиллеристов, командиров экипажей и технический персонал.

Подготовка танковых экипажей предполагает слаженность подразделений, по сути это штурмовые задачи. Это займет некоторое время. Берем реальные сроки – до двух месяцев,

– подчеркнул Резников.

За это время "механики будут знать, как управлять, артиллеристы – как стрелять, командиры экипажей – как давать задачи, а техники – как обслуживать". Также во время контрнаступления украинские войска потребуют мощных бронированных систем для защиты экипажей и современных танков, которые смогут прорывать линию обороны россиян.