Сьогодні цивілізований світ розуміє, що перемогти країну-окупантку на полі бою в Україні реально. А тому надає все більше сучасного озброєння та навчає працювати на ньому українських військових, що з кожним днем наближає контрнаступ. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю.

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Контрнаступ протягом двох місяців

Для реалізації задуму Генштабу в України мають бути відповідні сили та засоби. Підготовка до нього потребує певного часу для злагодження підрозділів та навчання танкових екіпажів. Відтак з технічних причин контрнаступ може орієнтовно розпочатися протягом наступних двох місяців.

Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ. Зараз прогнозувати, коли це станеться – неправильно,

– сказав Резніков.

Резніков також зазначив, що контрнаступ залежить від погодних умов. Наприклад, у лютому в Росії не спрацювала ставка на так званого "генерала мороза". Це забезпечило Україні перевагу на полі бою, оскільки ґрунт і болота так і не промерзли. Однак й українським військовим важливо розглядати ймовірні наслідки погодних умов весною на успішність контрнаступу.

Наразі ж військові зосереджують зусилля на тому, щоб не дати окупантам успішно піти в наступ.

Умови для початку контрнаступу

Резніков також розповів, що до початку контрнаступу необхідне певне приготування. Воно включає:

підготовку танкових екіпажів,

злагодженість підрозділів,

налагодження системи швидкого відновлення техніки.

Це процес, який потребує певного часу та зусиль. Зокрема, необхідно підготувати механіків, артилеристів, командирів екіпажів та технічний персонал.

Підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові завдання. Це забере якийсь час. Берімо реальні терміни – до двох місяців,

– підкреслив Резніков.

За цей час "механіки знатимуть як керувати, артилеристи – як стріляти, командири екіпажів – як давати завдання, а техніки – як обслуговувати". Також під час контрнаступу українські війська будуть потребувати потужних броньованих систем для захисту екіпажів та сучасних танків, які зможуть проривати лінію оборони росіян.