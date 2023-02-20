Так, украинские защитники дождутся, пока оккупационное войско истощится. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Где и когда ВСУ начнут контрнаступление

Вероятно, это будет через несколько недель. То есть до конца февраля российские военные будут поднимать градус наступательных действий, а уже в марте начнут "сдуваться". Следовательно, когда у окупантов будет определенная нехватка вооружения – наши воины начнут контрнаступательные действия.

Вооруженные Силы Украины начнут наступательные действия где-то в марте. Это не будет Донецкое направление, потому что наступать на Донецкий кряж мы не будем. Вероятно это будет Луганское и Запорожское направления,

– предположил военный эксперт.

По его мнению, украинские бойцы могут предпринять контрнаступательные действия следующим образом:

начать контрнаступление на Луганском направлении;

совершать контрнаступательные действия на Запорожском направлении;

одновременно пойти в контрнаступление на двух направлениях.

Свитан предположил, где и когда ВСУ начнут контрнаступление: смотрите видео

Полковник ВСУ подчеркнул, что для наших бойцов будет правильно начинать контрнаступление, когда враг истощится. Так, можем ожидать соответствующих новостей уже в марте – апреле 2023 года.

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