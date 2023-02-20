Так, украинские защитники дождутся, пока оккупационное войско истощится. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Где и когда ВСУ начнут контрнаступление
Вероятно, это будет через несколько недель. То есть до конца февраля российские военные будут поднимать градус наступательных действий, а уже в марте начнут "сдуваться". Следовательно, когда у окупантов будет определенная нехватка вооружения – наши воины начнут контрнаступательные действия.
Вооруженные Силы Украины начнут наступательные действия где-то в марте. Это не будет Донецкое направление, потому что наступать на Донецкий кряж мы не будем. Вероятно это будет Луганское и Запорожское направления,
– предположил военный эксперт.
По его мнению, украинские бойцы могут предпринять контрнаступательные действия следующим образом:
- начать контрнаступление на Луганском направлении;
- совершать контрнаступательные действия на Запорожском направлении;
- одновременно пойти в контрнаступление на двух направлениях.
Свитан предположил, где и когда ВСУ начнут контрнаступление: смотрите видео
Полковник ВСУ подчеркнул, что для наших бойцов будет правильно начинать контрнаступление, когда враг истощится. Так, можем ожидать соответствующих новостей уже в марте – апреле 2023 года.
Последние новости о предстоящем контрнаступлении ВСУ
- Для реализации замысла Генштаба по контрнаступлению у Украины должны быть соответствующие силы и средства. Министр обороны Алексей Резников отметил, что подготовка к нему требует определенного времени для слаживания подразделений и обучения танковых экипажей. Следовательно, контрнаступление может начаться в течение следующих двух месяцев.
- Глава Минобороны также рассказал, что до начала контрнаступления необходимо определенное приготовление, включающее: подготовку танковых экипажей, слаженность подразделений и отладку системы быстрого восстановления техники.
- В то же время командующий США и коалиции в войнах в Афганистане и Ираке и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ВСУ смогут отбросить российские войска еще дальше этим летом. Все зависит от поставок оружия и стратегии.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что видит перспективу контрнаступления наших военных в 2023 году именно в освобождении территорий, которые были оккупированы в 2022 году, а также в выходе к админгранице Крыма и Донбасса, оккупированных в 2014 году.
- А полноценный сценарий освобождения этих территорий, по мнению Коваленко, начнется в 2024 году.