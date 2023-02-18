Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Пока же россияне находятся в огромной ловушке в Донецкой области, короной которой является Бахмут.

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Украина в 2023 году деоккупирует оккупированные в 2022 году территории

Коваленко отметил, что видит перспективу 2023 именно в освобождении территорий, которые были оккупированы в 2022 году. Выход к административной границе временно оккупированного полуострова Крым, а также Луганской области, оккупированной в 2014 году.

Начало фазы контрнаступления уже в Донецкой области. Не исключаю даже выхода к границам оккупированных территорий Донбасса 2014 года. А именно полноценный сценарий освобождения этих территорий начнется в 2024 году,

– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Разные мнения о завершении войны

В Офисе Президента Украины говорят, что, чем скорее, Украина получит необходимое оружие, тем быстрее завершится война. Российское наступление завершится огромными потерями, что откроет Украине путь к контрнаступлению, в результате которого количество поражений России увеличится.

В НАТО уверены, что Путин готовится воевать долго. По словам Столтенберга, Запад должен быть готов к затяжному периоду боевых действий в Украине. Однако следует усилить помощь нашему государству, чтобы война как можно быстрее завершилась.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что боевые действия будут продолжаться в течение всего 2023 года. Он добавил, что прогнать всех окупантов с территории Украины будет очень и очень сложно, но он не говорит о том, что это невозможно.

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