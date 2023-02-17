Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что легких французских танков недостаточно для наступления, но они тоже очень необходимы украинским вооруженным силам.

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По словам Гетьмана, бойцы ВСУ смогут сразу использовать полученные танки на поле боя, без дополнительного обучения. Однако, отметил эксперт, это легкие танки, они существенно все же не смогут помочь массированному контрнаступлению. Но для локальных боев подходят отлично.

На что способны французские танки

Французские танки могут наступать по бездорожью, по более или менее неподготовленным местам и освобождать дорогу, по которой за ними проедет тяжелая техника и все необходимое, сообщил эксперт.

Легкие танки могут отогнать врага в поле, где есть такая дорога, на 5 – 10 километров, добавил Гетьман. Впоследствии по этой дороге уже приедет необходимая для наступления техника, а также тылы: медикаменты, провизия и т.д.

Недостаточно просто выбить врага из определенного участка, ведь он может отбить его обратно. Нужно сразу подтягивать технику и тылы на новую линию фронта, подчеркнул военный.

Гетман о возможностях французских танков: смотреть видео

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