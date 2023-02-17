Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, у Украины есть определенное количество танков, но для эффективного контрнаступления их не хватало.

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Нужен прорыв

Роман Свитан отметил, что у Украины есть свои танки, но это техника, которая весит преимущественно 40 тонн. Для мощного прорыва фронта Украине не хватало нескольких сотен танков весом 60 – 65 тонн. Именно эту технику передадут Украине союзники.

"У нас есть определенное количество танков, нам просто не хватало несколько сотен тяжелых танков, не тех, которые у нас 40-тонные есть, преимущественно Т-72, а именно 60-65-тонных танков, выполняющих задачи на прорыве", – сказал Свитан.

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При этом полковник ВСУ отметил, что есть еще другие задачи, которые могут выполнять легкие танки, которых у Украины достаточно, и которые также передают партнеры. Эта техника сможет удерживать фланги и выполнять дополнительные задачи.

Для широкомасштабного наступления нам нужно больше тысячи танков и с теми 300 танками, которые нам должны передать, у нас будет это количество,

– сказал Роман Свитан.

Также военный эксперт отметил положительные решения на встрече в формате "Рамштайн", на которой партнеры решили поставлять Украине большее количество бронетехники, чем то, которое запрашивала Украина.

"Пехота на броне – это небольшие потери, это большая эффективность пехоты. Именно бронегруппа у нас будет весомая", – сказал полковник.

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