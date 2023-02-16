Источники издания говорят, что украинские экипажи уже прошли обучение. Следовательно, 14 бронеавтомобилей AMX-10RC отправляются в Украину.
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Какие характеристики этих танков
В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC. Известно, что Франция имеет в своем балансе 250 таких танков. Правда, в стране должны были снять их с вооружения.
Среди основных характеристик:
- Вес одного AMX10-RC – 16,6 тонн;
- Имеет пушку калибра 105 миллиметров;
- Благодаря колесной базе эти машины обладают высокой мобильностью.
- Дальность выстрела – до 2000 метров.
Французскую боевую бронированную машину AMX-10RC производит компания GIAT. Эту технику можно использовать для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты во время боя.
Бронемашина имеет колесную формулу "6 на 6" и оснащена гидропневматической системой подвески с переменным дорожным просветом и наклоном. Потому боевая машина может эффективно прятаться в сложной местности.
За данным источникам издания Army Recognition, украинские военные должны получить 30 AMX-10RC.
Как Запад готовит Украину к контрнаступлению: коротко
- Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды будут поставлять Украину немецкие танки Leopard. Кроме того, США и Чехия предоставят свои танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72.
- США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot, а Франция и Италия обязались предоставить итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T.
- В то же время в США рассматривают предоставление нашему государству изъятое иранское оружие и боеприпасы. Об этом рассказали журналисты, ссылающиеся на американских чиновников. А речь идет об оружии, которое удалось изъять у контрабандистов, связанных с Ираном, у побережья Йемена.
- Следует отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что война в Украине истощает запасы боеприпасов. Уровень использования снарядов сейчас выше уровня производства.
- НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые были сильно истощены войной в Украине.