Причина увеличения поддержки аргументирована просто – за один день войны Россия использует столько снарядов, сколько Европа может произвести за 1 месяц. Поэтому ЕС должен срочно увеличивать свой потенциал, чтобы помочь Украине противостоять врагу.

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Цена промедления слишком высока

Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы, как можно скорее уже в 2023 году. Цена любого промедления очень высока и ежедневно растет,

– говорится в документе, который Эстония направила членам ЕС.

План, который предлагает Эстония, позволит Европе в течение следующих шести месяцев в 7 раз увеличить объемы производства снарядов и ЕС сможет произвести 1 миллион боеприпасов. Дополнительные 4 млрд евро, как вариант, предлагают выделить из Европейского фонда мира, который используют для возмещения странам Европы средств за предоставленное Украине оружие и технику.

В Эстонии констатировали, что Украина за месяц использует от 60 до 210 тысяч снарядов, в то же время Европа за этот период может производить только 25 тысяч боеприпасов. А Россия в это время использует до 60 тысяч снарядов в день.

Запасы союзников Украины уменьшаются, поэтому вопрос увеличения объемов производства стал критическим для Евросоюза. Однако страны Европы настроены на это и уверены, что увеличение заказов в оборонной промышленности приведет к увеличению предложения и развитию этой отрасли. В частности, в Эстонии убеждены, что таким образом Европа сможет и восстановить собственные запасы в довольно короткие сроки.

Европарламент одобрил важную резолюцию

16 февраля Европарламент одобрил резолюцию по военной помощи в нашей стране. Евродепутаты призвали ЕС серьезно рассмотреть поставки в Украину соответствующих истребителей, вертолетов, ракетных систем, а также существенное увеличение поставок боеприпасов.

Резолюция не является юридически обязывающим документом, а выражением политической воли. В документе также призывают ЕС ввести 10 пакет санкций против России, позаботиться о большей эффективности уже введенных санкций и блокирования лазейок, позволяющих обходить их и разработать механизмы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.