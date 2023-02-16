Джерела видання кажуть, що українські екіпажі вже пройшли навчання. Відтак, 14 бронеавтомобілів AMX-10RC відправляються в Україну.

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Які характеристики цих танків

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC. Відомо, що Франція має на своєму балансі 250 таких танків. Щоправда, в країні мали зняти їх з озброєння.

Серед основних характеристик:

Вага одного AMX10-RC – 16,6 тонни;

Має гармату калібру 105 міліметрів;

Завдяки колісній базі ці машини мають високу мобільність.

Дальність пострілу – до 2000 метрів.

Французьку бойову броньовану машину AMX-10RC виробляє компанія GIAT. Цю техніку можна використовувати для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки піхоти під час бою.

Бронемашина має колісну формулу "6 на 6" та оснащена системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Тому бойова машина може ефективно ховатись у складній місцевості.

За даними джерел видання Army Recognition, українські військові мають отримати 30 AMX-10RC.

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