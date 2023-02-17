Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который 17 февраля прибыл в Киев с официальным визитом. Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно максимально ускорить предоставление этой техники Украине.

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Мощная поддержка от партнеров

Президент Украины подчеркнул, что 100 танков для Украины являются серьезной поддержкой в этой войне.

Нидерланды вместе с партнерами из Германии, партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Это действительно мощная поддержка для Украины,

– заявил Зеленский.

Вероятно, речь идет именно о танках Leopard 1, ведь накануне Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что до конца 2023 года наша страна должна получить 80 единиц этой техники, а в первом квартале следующего года еще около 20 единиц.

"Танковая коалиция": главное

В январе партнеры согласовали предоставление танков для Украины, в частности, беспрецедентными стали решения Великобритании, США и Германии. Таким образом, Украина в ближайшее время получит:

31 танк M1A2 Abrams от США;

14 танков Challenger 2 от Великобритании;

14 танков Leopard 2 от Германии в пределах первого пакета помощи;

14 Leopard 2 из Польши. Однако Варшава заявила о готовности предоставить еще немецкие танки, а также 60 танков PT-91;

8 танков Leopard 2 предоставит Норвегия;

4 танка Leopard 2 предоставит Канада. Первый уже прибыл в Польшу;

3 танка предоставит Португалия;

от 4 до 6 танков готова предоставить Испания первой партии. В целом, страна готова предоставить несколько десятков танков, однако все зависит от их технического состояния.

И это без вышеупомянутых танков Leopard 1 и 30 танков Т-72, которые Украине готова предоставить Словакия.